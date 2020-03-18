S&P прогнозирует рецессию мировой экономики

По оценкам экспертов, рост мирового ВВП ниже 2% фактически является рецессией. Подобное явление бцудет наблюдаться впервые с 2009 года, пишет officelife.media





Прогноз S&P основан на том, что передвижения людей в мире резко сократились, кредитные рынки сжимаются, волатильность подскочила до рекордных значений.







