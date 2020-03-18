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S&P прогнозирует рецессию мировой экономики

Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует рецессию мировой экономики. Из-за коронавируса ожидаемый рост ВВП в 2020 году составит лишь 1-1,5 %.

По оценкам экспертов, рост мирового ВВП ниже 2% фактически является рецессией. Подобное явление бцудет наблюдаться впервые с 2009 года, пишет officelife.media

Прогноз S&P основан на том, что передвижения людей в мире резко сократились, кредитные рынки сжимаются, волатильность подскочила до рекордных значений.
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