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Россельхознадзор ввел очередные санкции в отношении четырех белорусских предприятий

Россельхознадзор ввел очередные санкции в отношении четырех белорусских предприятийМИНСК, 18 марта – ПраймПресс. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 18 марта 2020 г ввела временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной двумя белорусскими предприятиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ограничения касаются ОАО «Птицефабрика «Дружба» (Брестская область) и филиала «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт» (Гродненская область) в связи с повторным выявление кокцидиостатиков в мясе птицы.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусского предприятия-производителя Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой еще двумя предприятиями. Данные санкции применяются в отношении СООО «Мясопродукт» (Минская область) в связи с выявление 6 марта 2020 г превышения КМАФАнМ в говядине, а также в отношении продукции филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (Гродненская область) в связи с выявлением 11 марта 2020 г кокцидиостатиков в пищевом курином яйце.
Прайм-Пресс
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