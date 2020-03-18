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Мясникович назвал препятствия для углубления интеграции в ЕАЭС

Для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо повысить уровень доверия между его участниками. Об этом в интервью РБК заявил новый глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«На уровне глав государств уже приняты самые главные решения по углубленной интеграции, и есть практические дела. Но есть достаточно большой разрыв между политической волей и практическими делами», — заметил глава коллегии. Так получается из-за того, что «кто-то поддерживает национальных товаропроизводителей, кто-то осторожничает».

«Не все готовы принимать одновременно те или иные решения. То есть уровень прозрачности и готовности проводить экономические процессы разный», — пояснил Мясникович. Для повышения эффективности нужно унифицировать нормативно-правовую базу и не бояться появления наднациональных функций. «Во-первых, они весьма незначительные; во-вторых, не вредят суверенитету, а наоборот, укрепляют государства за счет консолидированного решения стоящих задач», — уверен Мясникович, ранее занимавший посты главы верхней палаты белорусского парламента и премьер-министра республики.

Интеграции препятствует и то, что компании пяти стран работают в одном поле: «Главные конкуренты на внутреннем рынке союза — это компании из наших стран. Они работают приблизительно в одном и том же ценовом сегменте, на приблизительно одном уровне качества». По его мнению, надо выстроить торговые и финансовые потоки так, чтобы за счет взаимодополняемой специализации производить новые и качественные товары. Также необходимо в программах импортозамещения, принятых в пятерке, в качестве соисполнителей указать компании из стран ЕАЭС.


Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий орган Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Коллегия ЕЭК — исполнительный орган комиссии.

Михаил Мясникович возглавил ЕЭК в феврале этого года и пробудет на этом посту четыре года. Он сменил представителя Армении Тиграна Саркисяна.

О необходимости укрепить доверие говорил в прошлом году и премьер-министр Армении Никол Пашинян (его страна была председателем в союзе в прошлом году).
Источник: TUT.BY
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