Сергей Чалый: "Это полноценный кризис"

По словам Александра Лукашенко, по итогам 2019 года «хвастаться особо нечем». Он отметил, что хотя реальные располагаемые доходы населения выросли на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране – 4,7%, на треть выросли золотовалютные резервы и немного снизился внешний долг. С другой стороны – не достигнуты четыре из семи важнейших показателей: наращивание экспорта, приток иностранных инвестиций, рост производительности труда и увеличение ВВП.





«Прирост 1,2%, мягко говоря, – очень скромный результат», – заметил глава государства.





Также рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. В общем, сказал Лукашенко, «экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям».





Отметим, что по последним данным Белстата за январь – февраль 2020 года объем ВВП в текущих ценах составил Br 19,5 млрд, или в сопоставимых ценах снизился на 0,6% к уровню января – февраль 2019 года.

«Полноценный кризис»

Сергей Чалый отметил, что падение экономики в 2020 году является следствием «рукотворных дел» Александра Лукашенко – нефтяного конфликта с Россией. По словам собеседника, если конфликт не решится, спад будет продолжаться. В комментарии belsat.eu белорусский экономистотметил, что падение экономики в 2020 году является следствием «рукотворных дел» Александра Лукашенко – нефтяного конфликта с Россией. По словам собеседника, если конфликт не решится, спад будет продолжаться.





Не будет способствовать росту ВВП Беларуси и замедление мировой экономики из-за коронавируса и падение цен на нефть. Сергей Чалый ожидает и сокращения спроса на белорусские товары в России и других странах, что приведет к сокращению валютной выручки.





«Да, полноценный кризис. И простых выходов отсюда нет», – отметил Сергей Чалый.





Уже давно параметры, которые закладывались в бюджет на 2020 год, критические: и курсы белорусского, и российского рублей, и цена на нефть. Сильно упал экспорт нефтепродуктов и до сих пор нет контрактов с Китаем по калийным удобрениям. И похоже, что скоро их не будет, считает экономист.









«Видно, что для власти важнее вопросы экономического роста, чем последствия коронавируса для населения. Развитые страны готовы пожертвовать очень серьезно экономическим ростом и доходами компаний, чтобы замедлить распространение вируса. А мы считаем, что у нас все в порядке. Нам важнее, чтобы все работало», – заявил собеседник.





По его мнению, уже сейчас белорусскому бюджету нужна корректировка.



