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Банки увеличили комиссии для белорусов

Сколько сейчас снимут за проверку остатка по карте?

Белорусские банки пересмотрели комиссии на многие услуги. Стало дороже снимать деньги в банкоматах, платить наличными в кассах, а также просматривать баланс. Если у вас по каким-то причинам нет доступа в интернет, а баланс проверить нужно, то будьте готовы, что в некоторых случаях это может стоить вплоть до 3 рублей. Портал tut.by выяснил, какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут.

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Вот главные особенности:

Большинство комиссии повысили, но есть и случаи, когда узнать, сколько денег на счету, стало дешевле — например, БТА Банк снизил комиссию с 50 копеек до 15.

Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остается БСБ Банк.

Самая большая комиссия — 3 рубля (в Банке БелВЭБ и Приорбанке — действует при просмотре в «чужих» банкоматах).

Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Вот какие комиссии за просмотр баланса по личным дебетовым картам действуют сейчас. Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.
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