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Карантин ввели на двух обувных предприятиях в Витебске

На «Белвесте» и «Красном октябре» в Витебске ввели карантин. Павел Мартынов, возглавляющий второе предприятие, находится на больничном, сообщают Народныя навіны Віцебска.

На проходных этих двух обувных предприятий, которые размещаются рядом на проспекте Людникова, появились объявления о введении карантина.

Объявление на входе в производственную зону СООО «Белвест» говорит о введении карантина с 12 марта и ограничении входа на территорию предприятия посторонних.

На проходной ОАО «Красный Октябрь» объявление более категоричное, он сообщает о том, что предприятие закрыто на карантин с 14 марта по 3 апреля.


Карантин введен только на «Красном октябре», а головное предприятие продолжает работать в обычном режиме, пишет НН.
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