Гель будет выпускаться на предприятиях LVMH по производству парфюмерии и косметики. Первая партия в 12 тонн, как ожидается, поступит в больницы уже на этой неделе. Компания пообещала продолжать производство столько, сколько потребуется.





Представители здравоохранения Франции поблагодарили LVMH за поддержку.





Во Франции, как и в других странах, распространение коронавируса COVID-19, вызывающего пневмонию, спровоцировало ажиотажный спрос на средства защиты (медицинские маски) и дезинфекции.





Некоторые аптеки на этом фоне ограничили продажу антисептического геля. Правительство, со своей стороны, установило порог цен, чтобы сдержать спекуляции, – бутылочка в 100 миллилитров может продаваться не более чем за 3,3 евро.





Ажиотаж на маски ранее спровоцировал дефицит на них в ряде стран. Эксперты неоднократно объясняли, что такие защитные средства необходимы не всем – а в основном тем, кто заболел или контактирует с больными (в том числе врачам), а также людям с повышенным риском осложнений (людям старшего возраста, тем, у кого есть другие заболевания).