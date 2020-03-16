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Стоимость барреля Brent упала ниже $30

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель на торгах ICE Futures в Лондоне из-за неблагоприятной ситуации со спросом на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.


Агентство Bloomberg уточнило, что с 9 марта цена на нефтяные фьючерсы упала больше чем на 30%. Это стало самым серьезным обвалом со времен мирового финансового кризиса в 2008 году.

Нефть дешевеет на фоне распространения пандемии коронавируса, который вызывает уменьшение деловой активности, а также сокращение потребления сырья. Еще на спрос сырья влияет сокращение авиаперевозок.

Эксперты, которых опросило Bloomberg, оценили его в 3 млн баррелей нефти ежедневно. Сокращение превысило показатель 1980 года, когда мир столкнулся с нефтяным кризисом.

«Глобальные финансовые рынки потрясены растущей тяжестью коронавируса и в то же время испуганы масштабными стимулирующими мерами по борьбе с ним», сказала финансовый аналитик Вандана Хари. По ее мнению, нефть продолжит дешеветь, если ситуация с вирусом будет становиться хуже.

Цена барреля нефти марки Brent 9 марта опустилась до $31, что стало самым сильным падением с 1991 года, когда США проводили против Ирака военную операцию «Буря в пустыне». 


Сейчас на рынки повлиял провал переговоров стран-участниц ОПЕК+, которые не смогли договориться об объемах сокращения нефти из-за падающего на фоне эпидемии коронавируса спроса.

После этого Саудовская Аравия заявила, что предоставит покупателям скидку на сырье, а также нарастит добычу почти до 13 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн баррелей. Ее примеру последовали другие крупные производители сырья — Ирак, Кувейт и ОАЭ.
Источник: rtvi.com
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