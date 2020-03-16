Внешний долг Беларуси за год вырос почти на 4%

За четвертый квартал внешдолг вырос на 2,7% после снижения на 1% в третьем квартале, роста на 3% во втором и снижения на 0,9% в первом квартале 2019 года.





В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 января 2020 года составил $4,33 тыс., увеличившись за год на 4,3%.





В структуре валового внешнего долга на долю долга правительства приходится $17,15 млрд (снижение на 1,4%), Нацбанка - $996 млн (рост на 24,9%), банков - $5,02 млрд (рост на 2,2%), нефинансового сектора - $15,24 млрд (рост на 8,4%). Задолженность компаний перед прямыми инвесторами составила $2,35 млрд (рост на 11,9%).





Чистый внешний долг Беларуси (за вычетом размещенных за пределами страны долговых активов) на 1 января 2020 года составил $21,9 млрд, сократившись за минувший год на 3,7%.





Валовой внешний долг госсектора в расширенном определении (с учетом местных госорганов) на 1 января 2020 года был равен $25,44 млрд (40,2% ВВП), увеличившись за 2019 год на 1,2%.









Золотовалютные резервы Беларуси (на начало 2020 года $9,4 млрд) покрывали 23,1% валового внешнего долга (на 1 января 2019 года - 18,3%).





Беларусь за 2019 год направила на обслуживание валового внешнего долга $6,37 млрд, что на 11,5% меньше, чем в 2018 году.





Просроченный внешний долг на 1 января 2020 года составил $721 млн, увеличившись по сравнению с 1 января 2019 года на 14,5%.





По данным Нацбанка, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте за 2019 год составил $63,22 млрд, что на 5,5% больше, чем в 2018 году.





Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2019 года составлял $39,29 млрд, сократившись за 2018 год на 1,4% после роста на 6,4% в 2017 году.