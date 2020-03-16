Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 - 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора.





Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "окажет негативный эффект на экономической деятельности в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив".





Для поддержки американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 миллиардов долларов (примерно 630 млрд евро). Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.





По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса сложилась "вызывающая ситуация", которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.









ФРС снижает ставку второй раз за две недели





Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как понижение базовой процентной ставки уже во второй раз. 3 марта она была понижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.





Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.