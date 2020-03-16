+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Все на борьбу с коронавирусом: ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Решение снизить ставку до 0 - 0,25 процента обусловлено противодействием негативному влиянию пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику.

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку сразу на один процентный пункт. Новый порог установлен на уровне 0 - 0,25 процента, сообщается в воскресенье, 15 марта, на сайте регулятора.

Это решение обусловлено тем, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 "окажет негативный эффект на экономической деятельности в ближайшем будущем и создадут риски для экономических перспектив".

Для поддержки американской экономики в ближайшие недели ФРС задействует средства в объеме как минимум 700 миллиардов долларов (примерно 630 млрд евро). Кроме того, для укрепления мировой финансовой системы ФРС координирует свои действия с Европейским центральным банком, а также с центробанками Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, из-за распространения коронавируса сложилась "вызывающая ситуация", которая будет иметь далеко идущие последствия, как для жителей США, так и для всего мира. Но ФРС располагает достаточным количеством финансовых инструментов и политических возможностей, чтобы встретить кризис, приводит слова Пауэлла Reuters.


ФРС снижает ставку второй раз за две недели


Между тем, за последние две недели главный финансовый регулятор США прибегает к такой мере, как понижение базовой процентной ставки уже во второй раз. 3 марта она была понижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25 процента.

Тогда же в Минфине США была создана спецгруппа для помощи малому и среднему бизнесу.
Источник: dw.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Обращение к народу
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru