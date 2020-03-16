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Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reutersисходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.

Из них следует, что в январе-феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2019 года, когда в стране еще не было выявлено большее число заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%, пишет РБК.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены в частности в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиции в основной капитал (-24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса аналитики, на которых ссылается Reuters, указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более, что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары. Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.
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