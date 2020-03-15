Почему белорусам приходится доплачивать за тепло?

«В прошлом году ЖКХ сделало нам перерасчет за отопление в сторону увеличения. Пришлось доплатить в среднем по 25 рублей с каждой квартиры. Откуда такая практика? Почему нельзя сразу насчитать по факту за прошедший месяц? Стоит ли в этом году ожидать очередного сюрприза от коммунальщиков?» - пишут vb.by жители поселка Мухавец Брестского района





На вопрос отвечает Сергей Ананьев, начальник отдела энергетики и котельного хозяйства областного управления ЖКХ:





«В домах, о которых идет речь, отсутствуют групповые приборы учета тепловой энергии. В соответствии с законодательством, начисление платы за данный вид услуги осуществляется по нормативам, основанным на суммарном потреблении тепловой энергии за прошедший отопительный период в аналогичных домах, оборудованных приборами учета. Средний норматив, установленный решением Брестского РИК для поселка Мухавец, составлял в прошлом году 0,017842 Гкал/м кв. Очевидно, в однотипных домах такой же площади, где есть приборы учета, они показали большее значение. Возможно, в какой-то период было холоднее обычного, и расход увеличился. Поэтому был произведен перерасчет в сторону увеличения».