Facebook закрывает белорусское приложение MSQRD
Компания Facebook объявила, что окончательно закрывает приложение MSQRD, разработанное белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным, сообщает Business Insider.
Оно появилось в 2015 году, Facebook купил его в 2016 году. И хотя компания Марка Цукерберга обещала обновлять и поддерживать MSQRD, по факту приложение уже три года существовало без обновлений.
Его можно было загружать и устанавливать, а теперь его уберут и из Google Play и AppStore.
В 2015 году именно с MSQRD началось использование дополненной реальности в виде масок на фото и видео в социальных сетях. На момент покупки Цукербергом у него было более 35 миллионов скачиваний.
Facebook объяснил закрытие приложения тем, что наработки MSQRD уже внедрены в сервисы компании — непосредственно в соцсеть Facebook, Instagram, Messenger и Portal, передает "Еврорадио".
14:40 15/03/2020
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