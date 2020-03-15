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Facebook закрывает белорусское приложение MSQRD

Компания Facebook объявила, что окончательно закрывает приложение MSQRD, разработанное белорусами Евгением Невгенем, Сергеем Гончаром и Евгением Затепякиным, сообщает Business Insider.

Оно появилось в 2015 году, Facebook купил его в 2016 году. И хотя компания Марка Цукерберга обещала обновлять и поддерживать MSQRD, по факту приложение уже три года существовало без обновлений.

Его можно было загружать и устанавливать, а теперь его уберут и из Google Play и AppStore.

В 2015 году именно с MSQRD началось использование дополненной реальности в виде масок на фото и видео в социальных сетях. На момент покупки Цукербергом у него было более 35 миллионов скачиваний.

Facebook объяснил закрытие приложения тем, что наработки MSQRD уже внедрены в сервисы компании — непосредственно в соцсеть Facebook, Instagram, Messenger и Portal, передает "Еврорадио".
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