Несмотря на обвал цен на нефть, бензин в Беларуси не дешевеет. Почему?

В 2020 году каждое воскресенье в Беларуси на АЗС на 1 копейку дорожали бензин и дизельное топливо. Всего цены увеличивались в 9 раз.





В конце февраля в «Белнефтехиме» заявляли, что снижение цен на сырье в конце февраля «позволяет формировать оптимистичный прогноз относительно дальнейшей динамики цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте».





Но ни 8, ни 15 марта снижения цен не произошло. При этом в понедельник 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на углеводороды.