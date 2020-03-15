+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Аналитик: В Беларуси может повториться кризис 2009 года

Что будет с белорусским экономикой на фоне пандемии коронавируса, объясняет в интервью Радыё Свобода старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

По словам эксперта, белорусские компании уже теряют деньги. Однако в первую очередь кризис затронет Беларусь через реальный сектор, и придет он из России, так как это крупнейший экспортный рынок для Беларуси.

– Возникнут трудности у российских предприятий, и они снизят экспорт белорусского продукции. Мы видим снижение российского рубля по отношению к белорусскому. Значит, для россиян наши товары станут дороже. Значит, белорусские предприятия будут меньше зарабатывать, снизится приток валюты в страну, – поясняет Вадим Иосуб.

Если у Беларуси будет меньше иностранной валюты, будет больше давление на белорусский рубль, а это значит, будет риск девальвации, считает эксперт. Подобным образом в Беларуси отразился финансовый кризис 2008 года. 1 января 2009 года доллары в обменниках подорожали на 20,45%.

– Аналогично развивалась ситуация в 2008-2009 годах. Тогда кризис серьезно затронул Россию. В начале 2009 года он дошел до Беларуси, тогда мир уже начал подниматься от кризиса, а к нам это докатилось, – вспоминает Вадим Иосуб.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru