Из рабочих больше всего в Минске не хватает уборщиков производственных и служебных помещений (778), поваров (769) и продавцов (587). В топ-10 самых дефицитных рабочих в столице также входят водители автомобилей (494), маляры (427), санитары (399), каменщики (344), слесари механосборочных работ (291), рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (276), плотники-бетонщики (251).





Среди строителей также востребованы штукатуры (272), плотники (145), монтажники строительных конструкций (118).





Из специалистов, по статистике комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома, больше всего не хватало на начало марта медсестер — 924. Для сравнения: на начало февраля Минску требовалось 660 медсестер, а на начало января — 770. На 15 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 919 предложений для медсестер.





Отметим, что службы занятости перестали включать в статистику врачей, которые в Минске регулярно попадают в топ самых дефицитных специалистов. К примеру, на 18 января в общереспубликанском банке вакансий было больше 550 предложений для врачей от нанимателей, а на 15 марта — 681.





В топ-10 самых востребованных специалистов на начало марта также входили инженеры (745 вакансия), начальники отделов и управлений (321), директоры (248), фельдшеры (243), заведующие объектом (структурным подразделением) — 242, воспитатели (181), бухгалтеры (136), фармацевты (125). В Минске также востребованы менеджеры 122 вакансии на начало марта.





Средний размер пособия на конец февраля составлял в Минске 27,38 рубля.

