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СМИ: Концерн MAN может перенести производство грузовиков в Польшу

Как сообщает издание Handelsblatt, производство малых и средних грузовиков может быть перенесено из Австрии в Германию и Польшу в связи с возможным закрытием заводов в Штайре, Австрия.

Немецкий производитель грузовых автомобилей MAN готовится к массовым увольнениям, - сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt. Газета ссылается на информацию, полученную от источников. Как сообщается, увольнение грозит 6 тыс. человек с 36 тыс. рабочих мест. Именно такие цифры совет директоров концерна представил совету рабочих.

Концерн рассматривает, в частности, закрытие заводов в Штайре, Австрия.

На запрос Handelslatt концерн MAN подтвердил информацию о сокращении рабочих мест, однако не назвал никаких конкретных цифр.

Как сообщает издание, производство малых и средних грузовиков может быть перенесено из Австрии в Германию и Польшу. План реструктуризации MAN - это реакция совета директоров компании на продолжающиеся экономический спад.

MAN, базирующийся в Мюнхене, уже девять лет принадлежит концерну Volkswagen.
Польское радио
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