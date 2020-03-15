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Немецкий бизнесмен собирается выращивать лук в Лидском районе

Предприниматель из Германии выяснил, что почва в Лидском районе хорошо подходит для выращивания лука и собирается открыть там фермерское хозяйство.

Сельхозпроект получил название "Цыбулька.by". Пока оформляется инвестиционный договор и выбирается подходящий земельный участок. Основные моменты проекта управляющий немецкой фирмой Йорг Дорнау и его компаньон предприниматель Юрий Куницкий обсудили с председателем Лидского райисполкома Сергеем Ложечником.

"Структура почв региона, по мнению немецкого агрария, хорошо подходит для лука. Образцы грунта он специально исследовал, результатом остался доволен. Кроме того, выгодно и географическое положение района", - отметили в Лидском райисполкоме. Способствуют развитию бизнеса и преференции в сельскохозяйственной сфере.

Для апробации пяти сортов лука на лидских землях предпринимателю в этом году выделят 50 га в одном из хозяйств района. В долгосрочной перспективе в районе планируется выращивать до 10 тыс. т лука. Среди планируемых рынков сбыта - не только Беларусь, но и страны ЕАЭС и ЕС. Возможно, будут выращиваться и другие культуры, в том числе морковь, картофель, ячмень, рапс и рожь. В работе инвестор планирует использовать немецкие и собственные технологии. В хозяйстве намерены создать необходимую инфраструктуру для хранения и транспортировки продукции.
БЕЛТА
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