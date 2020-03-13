Что с владельцем "Марко"?

Напомним, что на этой неделе в соцсетях начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска. «Народные новости Витебска» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».





— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.





Министерство здравоохранения Беларуси также назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.