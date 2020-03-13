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Что с владельцем "Марко"?

Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова подтвердил, что у отца не коронавирус.

Напомним, что на этой неделе в соцсетях начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска. «Народные новости Витебска» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».

— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.

Министерство здравоохранения Беларуси также назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.
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