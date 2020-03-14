Саудовская Аравия гонит целую волну сырой нефти в сторону Европы, традиционный рынок для продажи российской нефти, и теперь Эр-Рияд обещает поставить региональным нефтеперерабатывающим заводам в три раза больше нефти, чем обычно.





Global Look Press





Саудовские поставки, сопровождаемые беспрецедентным скидками, превращают европейский рынок нефти в территорию все более ожесточенных боев в области цен на нефть между Эр-Риядом и Москвой. Саудовская Аравия предлагает свой флагманский продукт Arab Light с поставкой в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, а это огромная скидка по сравнению с российской сырой нефтью марки Urals.





Все занимающиеся нефтепереработкой европейские компании, включая Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA, получили сырую нефть от государственной компании Saudi Aramco в значительно большем объеме, чем обычно. Об этом сообщили люди, хорошо знакомые с такого рода операциями. Объем дополнительных поставок колебался в диапазоне от 25% до 200% в зависимости от компании, сообщили те же самые источники.

Сырая нефть по сниженной цене

Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть, чтобы увеличить поставки. Предоставляемые саудовцами скидки настолько велики, что нефть сорта Arab Light буквально выдавит Urals и другие марки сырой нефти «из региональной диеты нефтеперерабатывающих предприятий», если цена на них тоже не снизится, подчеркнула Амрита Сен (Amrita Sen), главный аналитик консалтинговой фирмы Energy Aspects Ltd. в сообщении клиентам.









Увеличение объемов поставок было подтверждено компанией Aramco, и информация об этом была направлена европейским нефтяным фирмам в среду, сообщили те же источники, попросившие не называть их имен, поскольку обсуждается информация частного характера. Одно из европейских нефтеперерабатывающих предприятий получило в два раза больше нефти, чем обычно, сообщил знакомый с этим вопросом источник.





Все компании либо отказались от комментариев, либо не ответили сразу.

Нефть марки Urals под ударом

Компания Saudi Aramco во вторник объявила, что с апреля увеличивает добычу до 12,3 миллиона баррелей нефти в день. Это произошло всего через несколько дней после направленного нефтеперерабатывающим предприятиям предложения о приобретении большего количества нефти с рекордными скидками по сравнению с обычной продажной ценой. То есть речь идет о дисконте или о премии, с которыми саудовцы продают свою нефть, по сравнению с региональными базовыми ценами.





Резкое увеличение предложения — на 25% больше, чем в прошлом месяце, — заставило Aramco превысить максимум своих возможностей, и это свидетельствует о том, что Саудовская Аравия распечатала стратегические запасы, чтобы выбросить на рынок как можно больше сырой нефти и сделать это как можно быстрее.









Компания Aramco не раскрыла данные о региональном разделении дополнительной добычи, однако, судя по объемам, о которых было сказано европейским нефтеперерабатывающим компаниям, этот регион — главная цель увеличенного саудовского экспорта. Обычно Aramco направляет на европейский континент небольшую часть своей сырой нефти, а основная доля ее продаж приходится на Азию. В 2018 году Aramco поставила в Европу всего 10% своей сырой нефти. Согласно данным Администрации США по энергетической информации, это последние полные и доступные сведения.





Помимо поставок сырой нефти непосредственно из Саудовской Аравии, Эр-Рияд может также предоставить европейским потребителям свои стратегические запасы, причем очень быстро. Aramco хранит свою сырую нефть в Роттердаме, на пороге крупнейших центров нефтепереработки северо-востока Европы, а также в египетском порту Сиди-Керир в Средиземном море, то есть всего в нескольких днях плавания от крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге Европы.





Снижение компанией Aramco официальных цен в конце прошлой недели оказалось самым большим за более чем три десятка лет. Падение на 8% цен на основные сорта представляет собой прямой вызов России, которая в том же регионе продает значительные объемы нефти своей флагманской марки Urals. Aramco будет продавать нефть марки Arab Light в Европе c беспрецедентным дисконтом в 10,25 доллара по отношению к стоимости нефти марки Brent, пишет inosmi.ru









Дисконты на российскую сырую нефть тут же увеличились. Фирмы Vitol Group и Trafigura Group в понедельник не смогли найти покупателей, когда предлагали сырую нефть марки Urals с наивысшим дисконтом по отношению к региональной базовой цене за почти два месяца.





«Последняя саудовская официальная продажная цена была установлена скорее с намеком на политическую, а не на техническую стратегию», — отметил один из экспертов расположенной в Вене консалтинговой компании JBC Energy GmbH.



