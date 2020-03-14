Дмитрий Мезенцев, комментируя переговоры глав правительств двух стран в Москве. Как пишет Sputnik, российская сторона в переговорном процессе по вопросам поставок нефти в Беларусь стремится максимально учитывать запрос Минска, сообщил журналистам посол России, комментируя переговоры глав правительств двух стран в Москве.









"Переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса, которые состоялись в Москве имеют важное значение, подтверждают готовность находить развязки и решения двусторонней повестки. Важно, что председатель правительства России Михаил Мишустин показал заинтересованное и внимательное отношение к переговорной позиции белорусской стороны по энергетическим вопросам", – сказал дипломат.

"Как бы, порой, ни были остры споры хозяйствующих субъектов, сколь бы ни были весомы аргументы сторон, "путать" нерешенность текущих оперативных вопросов и долгосрочную стратегию двусторонних отношений неверно", - добавил он.

Особые условия и интересы Минска

Посол отметил, что "учтен запрос Минска по условиям поставок нефти "малыми" компаниями. Сегодня нефтяники, готовые поставлять "черное золото" в Беларусь, могут это делать через систему "Транснефти" без ограничений. Для них, таким образом, определены особые условия", – заявил Дмитрий Мезенцев.

"При этом, важно понимать – у нас не единая "казна", и какие-либо дополнительные преференции за счет российского бюджета – в пользу хозяйствующих субъектов, коммерческих структур, работающих на территории братской Беларуси, вряд ли возможны".





Дипломат подчеркнул, что коммерческие предприятия ведут свою хозяйственную деятельность самостоятельно, сами договариваются с партнерами, определяют условия, приемлемые для каждой из сторон. Призывать государство в качестве посредника, полагаю, допустимо только в крайних случаях. Тем не менее, российская сторона не стоит в стороне от диалога, а стремится – возможном формате – помочь коммерческим партнерам достичь согласия.

Важно учитывать интересы друг-друга

Посол РФ также обратил внимание, что "разногласия по ценам на нефть – это спор продавца и покупателя. Это "строго" не относится к диалогу между государствами и правительствами. Понятно, что рыночные отношения, которые стали более прочными в системе экономических связей наших стран, определяют для добывающих и перерабатывающих нефтяных компаний стремление к максимальной выгоде и прибыли, что, наверное, естественно. Но это не должно затрагивать главного – те сложившиеся (между странами – Sputnik) масштабные и глубокие отношения, которыми мы все особо дорожим".





Дмитрий Мезенцев обратил внимание, что надо совершенствовать экономические сотрудничество на фундаменте рыночных принципов, при этом важно учитывать интересы друг друга и понимать аргументы коллег. По его словам, в широком стратегическом плане, "мы взаимодействуем с белорусскими друзьями именно так".









"Интеграционная работа, результатом которой будет выход на единые рынки нефти и газа Союзного государства – по определению – снимет с повестки дня споры сторон. Это справедливо и в отношении промышленной политики, единых подходов к поддержке сельхозпроизводителей, решению ряда принципиальных вопросов двусторонней повестки", – сказал посол России.























