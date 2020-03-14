Арабы помогут. Откажется ли Лукашенко от российской нефти?

Александр Лукашенко использовать возможность полностью – диверсифицировать нефтяные поставки? Удастся ли Беларуси освободиться от российской зависимости? Саудовская Аравия может продавать нефть в Европу даже по $ 25 за баррель, пишет belsat.eu В нефтяной войне за европейский рынок Саудовскую Аравию поддержали другие страны ОПЕК, Ирак и Кувейт. Они также готовы снизить стоимость своего черного золота. Решится лио использовать возможность полностью – диверсифицировать нефтяные поставки? Удастся ли Беларуси освободиться от российской зависимости?





Беларусь может выиграть на снижении цен на нефть, но выиграет ли? Саудовская Аравия идет ва-банк и предлагает Европе нефть по $ 25 за баррель. В списке потенциальных покупателей Беларуси пока нет. Но даже падение цены нефти до $ 30, которое случилось из-за конфликта между Саудовской Аравией и Россией, означает для Беларуси шанс. Постсоветская страна в конце концов может от ежегодных госпланов перейти к свободному рынку.





Ярослав Романчук, экономист, Минск:





«Такая нефть позволяет снизить цены и на топливо, и на жилищно-коммунальные услуги. По сути скорректировать ту структуру тарифов, которую мы имеем. Мы можем понизить эти социальные цены без определенного шока. Но это не означает, что не будет падения дохода бюджета, даже на миллиард долларов».





Даже дыра в бюджете на миллиард долларов может не вызвать инфляцию, если будет грамотная политика Национального банка, убежден эксперт. Проблема как раз может исходить не от банкиров, а от чиновников.





«Вижу проблему в деятельности правительства, которое до сих пор только думает о нефти, о каких-то долгах, а не о том, чтобы создать новые источники для экономики, чтобы спрос на рубли был больше», – продолжает Романчук.





Тому же правительству сейчас стоит садиться и переписать нынешний бюджет, который состоял из прогнозов, что нефть стоит $ 60 за баррель.





«Это не первый год, когда Закон о бюджете нужно выбросить. Как раз та ситуация, когда нужно садиться всем: и Национальному банку, и правительству, и независимым экспертам – и разработать реалистичный бюджет, а не политически популистский. Ведь то, что мы имеем, – это декларации, под которыми нет никакого фундамента», – уверен Ярослав Романчук.









Стремительное падение цен на нефть позволяет не только скорректировать экономическую модель Беларуси, но и отсечь раз и навсегда российскую нефтяную пуповину. Ту же арабскую нефть по привлекательной цене можно приобретать в Саудовской Аравии и прокачивать, как и азербайджанское сырье, через трубопровод Одесса — Броды сразу на Мозырский НПЗ.





Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, Киев:





«Теоретически Беларусь в течение года-двух может выйти на то, что 50% или 70% нефти она может брать из альтернативных источников, без больших финансовых потерь, но не в этом году. Чем важно саудовское соглашение, что Беларуси нужно выйти на гарантированные долгосрочные контракты, которые будут действовать в 2021 году».





Зачем тогда премьер-министр Беларуси Сергей Румас рапортует, что Беларусь передала новые предложения о поставках нефти, и российская сторона их приняла? Поспешили?





«Беларусь не будет отказываться от российской нефти, от больших российских компаний. Потому что как бы это ни было, это гарантированные объемы. Если говорить о перспективе, то это когда Беларусь начнет процесс возвращения, или вход за собственность нефтепровода на Вентспилс», – полагает Игорь Тышкевич.





США декларировали, что готовы вкладывать до $ 1 млрд в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы снизить зависимость региона Трехморья от России. В первую очередь речь идет о странах Балтии, Польше, Венгрии, Румынии и даже Хорватии. Но и Беларусь с Украиной могли бы воспользоваться предложением, если бы было желание и политическая воля.





Игорь Тышкевич:





«Это возможность становится реальной для Беларуси, когда она начинает общаться с правительствами соседних государств. На что могут пойти эти средства? На завершение борьбы за нефтепровод Полоцк — Вентспилс, на его модернизацию и ремонт».









Пока в споре Саудовская Аравия выглядит более убедительно. Королевство не только снижает цены до $ 25 за баррель, но компания «Saudi Arabic» декларирует, что увеличит объемы добычи сырья на 1 млн баррелей в день, что позволит ей утроить поставки нефти в Европу. Ответ на вопрос, кто выиграет в нефтяной гонке, очевиден.





Стивен Блокманс, аналитик Центра исследований европейской политики, Брюссель:





«Есть одна хитрость. Российские экспортные ресурсы опираются в первую очередь на нефть и газ. И если с подачей Саудовской Аравии цены в этой сфере будут снижены, российской экономике будет нанесен непропорциональный удар».





Удар «восточному брату» может нанести и Беларусь, если наконец решится отказаться от российского черного золота.







