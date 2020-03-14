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До 50 млн человек в мире могут лишиться работы в сфере туризма из-за коронавируса

До 50 млн сотрудников в туристической отрасли в мире могут оказаться без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

"Согласно нашим данным, до 50 млн сотрудников индустрии туризма и путешествий во всем мире находятся под угрозой сокращения из-за пандемии коронавируса", - цитирует пресс-служба WTTC президента и главного исполнительного директора Совета Глорию Гавару, пишет interfax.by

Как отметили в WTTC, в 2020 году количество путешествий по всему миру может снизиться на 25%. "Это эквивалентно трем месяцам международных туристических поездок. И как следствие, это может привести к сокращению рабочих мест на 12-14%, до 50 млн человек", - пояснили в пресс-службе.


В пресс-службе подчеркнули, что туристическая отрасль во всем мире доказала не только свою устойчивость к кризисам, но и способность к быстрому восстановлению.
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