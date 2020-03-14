Внешний долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $40,75 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно переписи – 9413446, делает каждого белоруса, включая младенцев и стариков, должником 4329 долларов, пишет afn.by





За 2020 год внешний долг Беларуси вырос на $1,4615 млрд или 3,72%, говорится в отчете Нацбанка РБ. Впрочем, показатель долга на 1 января 2020 года не является рекордом. Исторический максимум внешнего долга Беларуси составляет $40,8018 млрд. и был зафиксирован 1 июля 2014 года.





Примерно 42,08% внешнего долга или $17,1483 млрд. приходится на внешний государственный долг. За год внешний госдолг снизился на $271 млн. или 1,56%.









Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $996 млн. или 2,44% от общего долга. За год внешний долг регулятора вырос на $198,7 млн. или 24,92%.





Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2020 года составил $5,0178 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования – $15,2369 млрд.



