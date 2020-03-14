+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусская семья из четырех человек – условно должна внешнему миру 17316 долларов

Внешний долг Беларуси перевалил за $40 млрд.

Внешний долг Беларуси на 1 января 2020 года составил $40,75 млрд., что, исходя из численности населения страны согласно переписи – 9413446, делает каждого белоруса, включая младенцев и стариков, должником 4329 долларов, пишет afn.by

За 2020 год внешний долг Беларуси вырос на $1,4615 млрд или 3,72%, говорится в отчете Нацбанка РБ. Впрочем, показатель долга на 1 января 2020 года не является рекордом. Исторический максимум внешнего долга Беларуси составляет $40,8018 млрд. и был зафиксирован 1 июля 2014 года.

Примерно 42,08% внешнего долга или $17,1483 млрд. приходится на внешний государственный долг. За год внешний госдолг снизился на $271 млн. или 1,56%.


Долг Нацбанка РБ перед внешним миром составляет $996 млн. или 2,44% от общего долга. За год внешний долг регулятора вырос на $198,7 млн. или 24,92%.

Внешний долг банков и НКФО на 1 января 2020 года составил $5,0178 млрд. Внешний долг субъектов хозяйствования – $15,2369 млрд.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ!
Петр Рудковский
«О запрете пропаганды ЛГБТК+»: что в нем есть, а...
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru