МАЗ поставит в Санкт-Петербург 100 автобусов





Все автобусы будут низкопольные, дизельные, экологического стандарта ЕВРО-5 с аппарелью для инвалидов. Общая вместимость — не менее 100 человек. Салоны оборудованы, как минимум, 26 сидячими местами, из них 4 для лиц с ограниченной мобильностью (на низком полу и с подлокотниками), а также два с откидными местами на накопительной площадке.









Автобусы оснащены АКПП, системами СЭКОП (система электронного контроля оплаты проезда), кондиционирования (как кабины водителя, так и салона), информирования пассажиров. Последняя состоит из электронных маршрутоуказателей снаружи и медиакомплексов внутри, Wi-Fi роутеров, а также USB-разъемов.





Все автобусы окрашены в лазурный цвет.





Оставшаяся часть техники по условиям контракта должна быть поставлена до 31 марта 2020 года.





Фото предоставлено пресс-службой МАЗ



