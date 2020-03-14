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МАЗ поставит в Санкт-Петербург 100 автобусов

В один из автобусных парков северной столицы России прибыли первые пять белорусских автобусов-«гармошек» МАЗ-216, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе предприятия.


Все автобусы будут низкопольные, дизельные, экологического стандарта ЕВРО-5 с аппарелью для инвалидов. Общая вместимость — не менее 100 человек. Салоны оборудованы, как минимум, 26 сидячими местами, из них 4 для лиц с ограниченной мобильностью (на низком полу и с подлокотниками), а также два с откидными местами на накопительной площадке.


Автобусы оснащены АКПП, системами СЭКОП (система электронного контроля оплаты проезда), кондиционирования (как кабины водителя, так и салона), информирования пассажиров. Последняя состоит из электронных маршрутоуказателей снаружи и медиакомплексов внутри, Wi-Fi роутеров, а также USB-разъемов.

Все автобусы окрашены в лазурный цвет.

Оставшаяся часть техники по условиям контракта должна быть поставлена до 31 марта 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой МАЗ
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