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Впервые застройщик в Беларуси предложил приобрести жилье через интернет

Подобрать, оформить и оплатить недвижимость можно со смартфона или ноутбука, а пакет документов доставят в любую точку Беларуси.

Пилотным комплексом для внедрения ноу-хау стала «Зеленая гавань»: первым в стране запустил онлайн-продажи жилья застройщик «А-100 Девелопмент».

Сейчас онлайн можно приобрести коттеджи, таунхаусы и лайнхаусы. Вскоре в виртуальном магазине появятся и квартиры. В онлайн-шоуруме можно изучить все варианты, которые есть в наличии, забронировать и приобрести. Посещать офис застройщика при этом вовсе и необязательно.


Схема, в общем-то, проста: после заявки в интернете можно выбрать подходящий объект во время онлайн-консультации. Менеджер забронирует жилье и подготовит договор, а если потребуется, поможет оформить рассрочку или кредит. После этого останется лишь подписать пакет документов, которые привезет курьер. Оплата также происходит в интернете – через ЕРИП или при помощи произвольного платежа.


«Для Беларуси это новый формат приобретения недвижимости. Нет сомнений, что за ним будущее: не у всех есть возможность ехать к застройщику в офис, когда можно все сделать в онлайн-режиме – от подбора жилья и планировки до оплаты или оформления рассрочки. На всех этапах онлайн-продаж покупателя сопровождает менеджер по принципу «одного виртуального окна». При этом договорные отношения оформляются точно так же, как и при посещении офиса – подписанием пакета бумажных документов», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Еще одно отличие – географическая свобода. Для онлайн-продаж не важно, где находится покупатель: в областном центре или на отдыхе на хуторе в Полесье. Пакет документов могут доставить в любую точку страны.

Вслед за «Зеленой гаванью» через интернет можно будет приобрести жилье и в других комплексах – «Новой Боровой» и «Пирсе». В будущем появится и индивидуальная программа кредитования от крупных банков.
telegraf.by
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