Глава Туркменистана выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью ГОКа, возложив всю вину за это на подрядчика проекта – белорусское ОАО «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен Ныязлы Ныязлыеву – главе госконцерна «Туркменхимия», выступившего заказчиком строительства комбината.





Гарлыкский ГОК, стоимость которого составила $1,1 млрд, был построен в марте 2017 года, но за три года так и не был выведен на проектную мощность. По данным на конец 2018 года комбинат производил продукции чуть более 2% от запланированного ежегодного объема удобрений.





«Туркменхимия» и «Белгорхимпром» возлагают друг на друга вину за простой предприятия и намерены решать спор в судебном порядке.