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C кем связались: президент Туркменистана вновь наехал на белорусских строителей Горлыкского ГОК

Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Лебапский велаят и проконтролировал работу Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, передает госинформагентство ТДХ.

Глава Туркменистана выразил крайнее недовольство состоянием и нерентабельностью ГОКа, возложив всю вину за это на подрядчика проекта – белорусское ОАО «Белгорхимпром». Строгий выговор с последним предупреждением при этом был объявлен Ныязлы Ныязлыеву – главе госконцерна «Туркменхимия», выступившего заказчиком строительства комбината.

Гарлыкский ГОК, стоимость которого составила $1,1 млрд, был построен в марте 2017 года, но за три года так и не был выведен на проектную мощность. По данным на конец 2018 года комбинат производил продукции чуть более 2% от запланированного ежегодного объема удобрений.

«Туркменхимия» и «Белгорхимпром» возлагают друг на друга вину за простой предприятия и намерены решать спор в судебном порядке.
"Белорусский партизан"
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