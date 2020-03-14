Документ составили представители партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), они напомнили, что ранее сейм уже признал БелАЭС небезопасным сооружением, которое "угрожает национальной безопасности" Литвы.





В резолюции содержатся призывы к ограничению доступа к электроэнергии из Беларуси, принятию Евросоюзом юридически обязывающего решения об угрозах, создаваемых БелАЭС, и соответствующих мер в отношении Беларуси и России. Также в документе сформулировано требование добиваться санкций со стороны ЕС против "Росатома", являющегося оператором Белорусской АЭС, а также других компаний, которые участвуют в строительстве и маркетинге станции.





Помимо этого, представители партии призвали власти стремиться к тому, чтобы ЕС поддержал позицию Вильнюса по запрету доступа на рынки ЕС белорусской электроэнергии.





Еще одним требованием является выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению инициаторов резолюции, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и требовать полных компенсаций в случае "ядерной аварии".





БелАЭС строится близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства ‒ компания "Атомстройэкспорт", которая входит в Росатом.