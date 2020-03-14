Белорусы создали миллион кошельков Яндекс.Деньги. Их выводят из тени

Специалисты насчитали более миллиона кошельков, которые привязаны к белорусским номерам. Большинство из них не имеют регистрации и, соответственно, полноценно не используются. С анонимных кошельков нельзя снимать деньги и совершать переводы, и это заметно сужает сферу их применения.





Тем временем число проверенных пользователей быстро растет. Так, БПС-Сбербанк идентифицировал около 50 000 кошельков.





Сервис решил ускорить процесс и предлагает до 9 июня пройти идентификацию в интернет-банке по символической цене – за 1 копейку вместо 10 рублей. Сделать это можно до 9 июня в личном кабинете «Сбербанк Онлайн».





После идентификации кошелек позволяет работать с долларами, евро и другими валютами. Кроме того, можно обналичивать деньги, переводить их на банковские счета и тратить в разных странах. С каждой покупки на счет возвращают до 5% в виде кэшбэка. Платить можно картой, смартфоном или часами через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.





«У белорусов накопилось много кошельков Яндекс.Деньги. Рискнем предположить, что многие клиенты уже забыли о некоторых из них. Мы предлагаем обратить внимание на анонимные кошельки: идентифицировать и использовать полноценно. Они могут пригодиться и для переводов, и для оплат, и для других задач. Символическая ставка действует для всех желающих, не важно, сколько лет кошельку и каким банком чаще пользуется его владелец», – отмечают в БПС-Сбербанке.