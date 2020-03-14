+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы создали миллион кошельков Яндекс.Деньги. Их выводят из тени

У белорусов насчитали более миллиона кошельков Яндекс.Деньги. Каждый двадцатый владелец уже прошел идентификацию. БПС-Сбербанк предложил до 9 июня «очеловечить» электронные кошельки за 1 копейку.

Специалисты насчитали более миллиона кошельков, которые привязаны к белорусским номерам. Большинство из них не имеют регистрации и, соответственно, полноценно не используются. С анонимных кошельков нельзя снимать деньги и совершать переводы, и это заметно сужает сферу их применения.

Тем временем число проверенных пользователей быстро растет. Так, БПС-Сбербанк идентифицировал около 50 000 кошельков.

Сервис решил ускорить процесс и предлагает до 9 июня пройти идентификацию в интернет-банке по символической цене – за 1 копейку вместо 10 рублей. Сделать это можно до 9 июня в личном кабинете «Сбербанк Онлайн».

После идентификации кошелек позволяет работать с долларами, евро и другими валютами. Кроме того, можно обналичивать деньги, переводить их на банковские счета и тратить в разных странах. С каждой покупки на счет возвращают до 5% в виде кэшбэка. Платить можно картой, смартфоном или часами через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

«У белорусов накопилось много кошельков Яндекс.Деньги. Рискнем предположить, что многие клиенты уже забыли о некоторых из них. Мы предлагаем обратить внимание на анонимные кошельки: идентифицировать и использовать полноценно. Они могут пригодиться и для переводов, и для оплат, и для других задач. Символическая ставка действует для всех желающих, не важно, сколько лет кошельку и каким банком чаще пользуется его владелец», – отмечают в БПС-Сбербанке.
Infobank.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Ці знішчыў Лукашэнка Беларусь?
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru