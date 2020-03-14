Личные денежные переводы в Беларусь в 2019 году превысили $1 млрд.

Согласно отчету, из этой суммы $447,7 млн. приходится на поступления, полученные в качестве оплаты труда ($817,8 млн минус подоходный налог и взносы на социальные нужды в размере $214,6 млн. и минус импорт услуг по статье «Поездки» и услуг пассажирского транспорта в размере $155,5 млн.).





Личные трансферты в адрес граждан и проживающих в Беларуси лиц в 2019 году составили $614,8 млн., включая денежные переводы работающих за границей граждан РБ в объеме $489,8 млн. Еще $124,9 млн. приходится на трансферты между домашними хозяйствами.





Личные переводы из Беларуси в прошлом году составили всего $162,6 млн., включая чистую оплату труда в объеме $27,8 млн. и личные трансферты в объеме $134,8 млн. (в том числе денежные переводы работающих в объеме $62,5 млн.).