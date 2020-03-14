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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Предприниматель также решил выйти из состава совета директоров инвестфонда Berkshire Hathaway и сосредоточиться на благотворительной деятельности. Он продолжит работу в Microsoft в качестве советника гендиректора



Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, объявил он на своей странице в LinkedIn.

«Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с [гендиректором корпорации] Сатьей Наделлой и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение компании и достичь амбициозных целей», — цитирует его CNBC.

В сообщении корпорации говорится, что предприниматель намерен уделять больше времени благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата. Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника Наделлы и других руководителей Microsoft.
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