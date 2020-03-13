Саудовская Аравия отправит нефть европейским компаниям, которые ранее покупали российскую – Reuters
Саудиты предлагают свою флагманскую нефть марки Arab Light в Роттердаме по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом в сравнении с ценой российской нефти марки Urals.
Саудовская государственная компания Saudi Aramco подтвердила запросы нескольких покупателей из Европы на поставку дополнительных объемов нефти с погрузкой в апреле. Саудовская Аравия продолжает вытеснять Россию из Европы.
По их данным, в следующем месяце дополнительные партии саудовской нефти будут отгружены в адрес SOCAR, BP, Total, Shell и Eni – традиционных покупателей российского сорта Urals, сообщили пять источников агентства Reuters в торговых кругах и нефтяных компаниях.
Накануне агентство сообщало, что саудиты активизировали переговоры с переработчиками о поставках сырья, сразу обратившись к покупателям российской нефти, что участники рынка связывают с ответом королевства на выход Москвы из сделки ОПЕК+, пишет Reuters.
Саудовская Аравия отправила целую волну сырой нефти в Европу, обещая снабжать региональные нефтеперерабатывающие заводы в три раза больше, чем они обычно получают из королевства.
Саудовская Аравия предлагает свою флагманскую нефть марки Arab Light в Роттердаме по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом в сравнении с ценой российской нефти марки Urals.
Саудовские скидки настолько велики, что Arab Light "вытеснит" Urals и другие марки сырой нефти "из рациона региональных переработчиков".
18:23 13/03/2020
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