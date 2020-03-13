Коронавирус и эпидемия Левиафана головного мозга

Вирусы. С короной и без. Отменяют все и всё. Без баскетбола и футбола. Без концертов и конференций. Коконизация семей, городов и стран. Самолёты не летают. Заводы не работают. Офисы закрыты. Такое ощущение, что коронавирус стал поводом для человечества взять передышку.





Природа, видя опасную концентрацию дури у человечества, шепнула: «Отдохните! Обнулите своё сумасбродство и научный нигилизм». Она дала людям шанс отдохнуть друг от друга. Побыть в семье. Попытаться включить мозг и очистить душу. Утихомирить тщеславие и гордыню.





Это касается всех, в первую очередь, распорядителей и потребителей чужого (политиков и чиновников). Это они вообразили себя вершителями судеб мира. Они посчитали, что кольцо всевластия у них в руках, а корона электората даёт индульгенцию на любой каприз – за деньги налогоплательщиков.





Это они делают вид, что знают, что делают, куда плывёт корабль мировой и национальной экономики. Это в их руках самая опасная в мире монополия – на деньги. Вернее на те платёжные «фантики», в которые они превратили настоящие деньги.





С начала 2020г. года индекс Dow Jones уже потерял ~26%. Нефть подешевела почти на половину. Мировые фондовые площадки зализывают раны от потери ~$10 – 15 трлн. капитализации. Мировая экономика в 2020г. из-за Китая, снижения спроса на нефть и мощной корректировки цены на топливные товары, снижения спроса на сырьё, а также на услуги транспорта и туризма.





При этом есть поводы для радости у производителей лекарств, развлечений он-лайн, разного софта и всех тех, кто овладел техникой работы в режиме удалённого офиса. Есть все основания считать, что в ближайший месяц на рынке будет несколько десятков лекарств нейтрализовать коронавирус.





Вместо прогнозируемых +3% роста ВВП может быть что-то близкое к нулю или даже минус. Промышленность будет в минусе не из-за коронавируса, а из-за перепроизводства традиционных товаров в условиях экстраординарно дешёвых денег. У банков обнажатся изъяны и дефекты, потому что они беспечно раздавали кредиты, полагаясь на гарантию центральных банков обеспечить кредитование любой ценой.





Правительства столкнулся с проблемой финансирования своих расходов и долговых обязательств не из-за дополнительных расходов на повязки и вакцины, а из-за хронической неспособности жить по средствам, из-за Левиафана головного мозга, который требует от них безусловную поддержку крупного бизнеса из категории «слишком-большой/важный-чтобы-обанкротиться».





Коронавирус стал универсальный глобальным стрелочником для объяснения всех проблем и болячек мира. Более того, он стал предлогом, своеобразным убийством герцога Фердинанда (повод для начала I мировой войны) для очередной гигантской операции по перераспределению ресурсов в мировой экономике. И здесь начинается самое опасное.





Нефтяная война – это никак не рыночный феномен. Арабские страны и Россия не договорились. У каждой стороны свои аргументы и причины. И вот цена нефти уже примерно там, где была во второй половине 1980-ых. И тут включается гораздо более мощная разрушительная сила для противодействия нефтяной дизрупции – центральные банки.





Федеральная резервная система уже в процессе вливания в экономику $1,5 трлн. фантиков под названием «$-доллар». Только в отличие от конфетных фантиков и платёжных фантиков других центральных банков $-доллару продолжают верить те, в чьих руках более 90% всех активов мира и которые производят более 95% мирового ВВП.





Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже анонсировал, что обеспечит «ультрадешевое» финансирование и безостановочный поток кредитов и ликвидности для банков и субъектов Евросоюза. Так уж получилось, что банки Италии и сама Италия – среди самых неблагополучных и неустойчивых субъектов ЕС.









Нет сомнения, что коронавирус поможет ЕЦБ оправдать вливание в Италию более триллиона евро. По этой же схеме уже работают Банк Англии и Японии, центральные банки других развитых стран.





Так возобновилась полноценная валютная война. Новые денежные фантики будут направлены, в первую очередь, в руки мощных коммерческих структур в развитых странах. Они свои финансы не только сбалансируют, но и за счёт мощных качелей на фондовых площадках ещё очень хорошо заработают. Их заработок будет с лихвой перекрывать потери от закрытия производителей сланцевой нефти.





А вот для участников нефтяной войны, для развивающихся и переходных стран начинаются настоящие проблемы. Отток капитала, заморозка инвестиций, мощное давление на национальные валюты, обострение проблемы финансирования госдолга и социальных обязательств – всё это приведёт к девальвации и инфляции, волне банкротств и социальным катаклизмам. Обнулить обязательства президентам и правительствам едва ли получится.





Правительства развивающихся стран в пакетах экстренных мер будут прибегать к привычному себе торговому протекционизму. А это уже торговая война. Не только против развитых стран, но против более успешных развивающихся стран (Китай).





Не думаю, что руководство Китая будет спокойной взирать на то, как его экономика погружается в стагнацию и рецессию. Скорее всего, будет ассиметричный ответ. Типа того, что уже звучит сегодня.





Мол, коронавирус – это чуть ли не боевое оружие, которое Америка использовала против нас. И тут волна китайского национализма сплотится вокруг своего руководителя в справедливой борьбе против американской гегемонии. Кремль явно не будет стоять в стороне.





А ведь есть ещё Иран, Индия, Пакистан, Афганистан, Ливия и Ливан, Украина и Грузия…





Вот такой адский котёл событий, кризисов, катаклизмов и решений распорядителей чужого рождается спрос на III горячую мировую войну. Слишком многие в этом котле заинтересованы в обнулении врагов и конкурентов. Слишком многие вошли в раж коллективного бессознательного. Слишком многие посчитали своим правом человека метафизическую халяву – за чужой счёт.





Поэтому, друзья, без паники. Без шараханий. Без набегов на магазины и банки. Мы ничего не потеряем и не приобретём в результате краха Доу Джонса или Насдака, потому что у 99,99% нет акций публичных компаний.





Мы должны радоваться возможности покупать бензин на 30-50% дешевле, чем сегодня. И требовать этого от белорусского государства-монополиста.





Мы должны радоваться облечению наших «жировок» на 20-30% - спасибо арабским странам на дешёвую нефть! Только нужно требовать снижения тарифов от белорусского государства-монополиста.





Мы должны радоваться удешевлению общественного транспорта на 20-30%. И требовать этого от белорусского государства-монополиста.





Мы должны поздравить друг друга с тем, что Беларуси вот так неожиданно подфартило слезть с нефтяной иглы России и ликвидировать последствия статуса нефтяного эмирата.





Самое опасное в данной ситуации будет не направление ресурсов страны и налогоплательщиков на спасение бизнеса нефтяных баронов. Перед нами исторический шанс создать конкурентные, надёжные институты новой Беларуси, страны вне нефтяных, торговых, валютных конфликтов.









Страны, которая полностью осознаёт преимущества и прелести Свободы, самого главного нематериального актива XXI века.





Именно этот актив будет определять, кто станет лидером в мировой и региональной экономике после того, как уйдёт коронавирус и человечество после кровопролитных, разрушительных войн нейтрализует эпидемию Левиафана головного мозга.