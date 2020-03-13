Лихорадит: торги в пятницу завершились существенным ослаблением евро

Курс доллара снизился на 0,0072 BYN до 2,3402 BYN/USD.





Кус евро упал на 0,0323 BYN до 2,6148 BYN/EUR и оказался на минимуме за неделю.





Курс российского рубля вырос на 0,0302 BYN до 3,1958 BYN/100 RUB.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

доллар +0,1006 BYN (+4,49%);

евро +0,0970 (+3,85%);

российский рубль −0,1257 BYN (−3,78%)

корзина валют +0,14%.









Центробанк России

Сегодня дела у российского рубля на Московской бирже немного наладились — он укрепился к доллару и евро.





Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 0,84 рубля до 73,1882 российских рублей, а официальный курс евро на завтра сразу на 1,80 рубля до 81,8610 российских рублей.