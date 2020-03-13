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Лихорадит: торги в пятницу завершились существенным ослаблением евро

На последних торгах уходящей недели белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но подешевел к российскому рублю. Стоимость корзины валют выросла на 0,14%. Столько же получилось и с начала недели.

Курс доллара снизился на 0,0072 BYN до 2,3402 BYN/USD.

Кус евро упал на 0,0323 BYN до 2,6148 BYN/EUR и оказался на минимуме за неделю.

Курс российского рубля вырос на 0,0302 BYN до 3,1958 BYN/100 RUB.

Итоги недели на валютном рынке Беларуси

доллар +0,1006 BYN (+4,49%);
евро +0,0970 (+3,85%);
российский рубль −0,1257 BYN (−3,78%)
корзина валют +0,14%.


Центробанк России

Сегодня дела у российского рубля на Московской бирже немного наладились — он укрепился к доллару и евро.

Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 0,84 рубля до 73,1882 российских рублей, а официальный курс евро на завтра сразу на 1,80 рубля до 81,8610 российских рублей.
Источник: select.by
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