Петр Рудник передумал подавать иск на журналистов, хотя грозился отсудить 5 миллионов евро
Когда в конце января этого года начались задержания по "сахарному делу", некоторые СМИ распространили информацию, что якобы в числе тех, кого сняли с самолета и задержали, был бывший руководитель Могилевского облисполкома, а теперь генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно» Петр Рудник.
Позже стало известно, что задержанный не Петр Рудник, а Николай Прудник - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината.
"Ответной реакцией на распространение такой информации станет заявление в суд с требованием компенсации морального и репутационного ущерба", - сообщили через какое-то время на предприятии "Могилевхимволокно".
Также стало известно, что за публикацию недостоверной информации, способной нанести ущерб репутации предприятия и авторитету его руководителя, со СМИ, которые ее распространили, хотели взыскать 5,2 миллиона евро в пользу модернизации производства предприятия.
Как сообщил "Народной Воле" заместитель генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам "Могилевхимволокно" Виталий Зеньков, "руководитель предприятия Петр Рудник не подавал в суд на журналистов".
"Петр Михайлович сказал, что работы очень много, поэтому у него нет времени ходить по судам", - добавил собеседник.
10:21 13/03/2020
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