Позже стало известно, что задержанный не Петр Рудник, а Николай Прудник - директор Слуцкого сахарорафинадного комбината.





"Ответной реакцией на распространение такой информации станет заявление в суд с требованием компенсации морального и репутационного ущерба", - сообщили через какое-то время на предприятии "Могилевхимволокно".





Также стало известно, что за публикацию недостоверной информации, способной нанести ущерб репутации предприятия и авторитету его руководителя, со СМИ, которые ее распространили, хотели взыскать 5,2 миллиона евро в пользу модернизации производства предприятия.





Как сообщил "Народной Воле" заместитель генерального директора по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам "Могилевхимволокно" Виталий Зеньков, "руководитель предприятия Петр Рудник не подавал в суд на журналистов".





"Петр Михайлович сказал, что работы очень много, поэтому у него нет времени ходить по судам", - добавил собеседник.