Однако! Биткоин тоже обвалился

После полудня 12 марта за час курс первой криптовалюты падал на 24%, а других монет – еще больше.





После падения цена главного цифрового актива восстановилась до отметки в $6300.





Вместе с тем Ethereum подешевела до $123, потом выросла до $138. Цена токена XRP падала до $0,141, LTC – до $32, EOS – до $1,92, пишет РБК.





Из ведущих по капитализации криптовалют больше других снижался курс токена Binance Coin. Его цена падала с $14,3 до $9,8, позже она поднялась до $11,5.





Средневзвешенный курс биткоина к вечеру составлял $5819 – на 17:00 (по Минску).