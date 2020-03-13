Однако! Биткоин тоже обвалился
Биткоин накануне подешевел до $5550 и обновил десятимесячный минимум – с мая 2019 года.
После полудня 12 марта за час курс первой криптовалюты падал на 24%, а других монет – еще больше.
После падения цена главного цифрового актива восстановилась до отметки в $6300.
Вместе с тем Ethereum подешевела до $123, потом выросла до $138. Цена токена XRP падала до $0,141, LTC – до $32, EOS – до $1,92, пишет РБК.
Из ведущих по капитализации криптовалют больше других снижался курс токена Binance Coin. Его цена падала с $14,3 до $9,8, позже она поднялась до $11,5.
Средневзвешенный курс биткоина к вечеру составлял $5819 – на 17:00 (по Минску).
Источник: myfin.by
10:13 13/03/2020
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