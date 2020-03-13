Некоторые НПЗ уже заказали поставки саудовской нефти на апрель, пишет Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли.





По словам одного из источников, саудитов очень разозлил отказ России продлевать сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, поэтому они хотят вытеснить нефть Urals c рынков от Европы до Индии и попытаться таким образом наказать Москву и вернуть ее за стол переговоров.





7 марта, когда стало известно о развале сделки, Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть. С апреля страна готова поставлять дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки в Европу, в том числе в Беларусь.





«Мы работаем с Саудовской Аравией с прошлого года, на прошлой неделе была встреча в Лондоне… Цены просто замечательные», – сказал изданию источник в Беларуси.





6 марта Россия не согласилась увеличить сокращение добычи нефть до конца года. Развал сделки вызвал обвал цен на нефть на более чем 30% в понедельник.





Соглашение ОПЕК+ прекращает свое действие 1 апреля. Саудовская Аравия уже предложила скидки потребителям и заявила об увеличении добычи нефти до 12 млн баррелей в сутки с апреля.





7 апреля Лукашенко провел экстренное совещание с руководством нефтехимической отрасли и сообщил, что получил выгодные предложения о поставке более 6 млн т нефти.



