Reuters: Саудовская Аравия предлагает Беларуси нефть по "замечательным ценам"
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть Urals с рынков и ведет переговоры с европейскими НПЗ, в том числе Total, BP, SOCAR, Eni, Preem, которые покупают значительные объемы российской нефти, предлагая свою нефть по низким ценам.
Некоторые НПЗ уже заказали поставки саудовской нефти на апрель, пишет Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли.
По словам одного из источников, саудитов очень разозлил отказ России продлевать сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, поэтому они хотят вытеснить нефть Urals c рынков от Европы до Индии и попытаться таким образом наказать Москву и вернуть ее за стол переговоров.
7 марта, когда стало известно о развале сделки, Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть. С апреля страна готова поставлять дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки в Европу, в том числе в Беларусь.
«Мы работаем с Саудовской Аравией с прошлого года, на прошлой неделе была встреча в Лондоне… Цены просто замечательные», – сказал изданию источник в Беларуси.
6 марта Россия не согласилась увеличить сокращение добычи нефть до конца года. Развал сделки вызвал обвал цен на нефть на более чем 30% в понедельник.
Соглашение ОПЕК+ прекращает свое действие 1 апреля. Саудовская Аравия уже предложила скидки потребителям и заявила об увеличении добычи нефти до 12 млн баррелей в сутки с апреля.
7 апреля Лукашенко провел экстренное совещание с руководством нефтехимической отрасли и сообщил, что получил выгодные предложения о поставке более 6 млн т нефти.
Источник: reform.by
10:05 13/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение