Как сообщает итальянское издание Fruitbook , владельцы Bissolo Gabriele Trade пытаются таким образом защититься от требований кредиторов, пишет Завтра твоей страны.





По информации итальянского СМИ, компания специализировалась на экспорте фруктов и овощей (персиков, нектаринов, радиччио, салата, яблок, черешен) в Центральную и Восточную Европу. Одним из важнейших рынков была Россия. Но с августа 2014 года из-за контрсанкций Москвы доступ на российский рынок для итальянского продовольствия оказался закрыт.









В последние годы оборот Bissolo Gabriele Trade упал с 8,15 млн евро в 2016 году до 5,23 млн евро в 2018 году (на 36%). Операционная прибыль, которую она имела в 2016 году (140 тыс. евро), сменилась убытком в 1,23 млн евро в 2018 году. Он составил около 25% оборота компании.





Источником продовольствия для Bissolo Gabriele Trade являются несколько собственных сельскохозяйственных компаний, входящих в одноименную группу. Они находятся в Италии, Чехии, Тунисе, а в 2009 году итальянцы создали бизнес на базе убыточного сельхозпредприятия «Быстрица» в деревне Залесье в Кобринском районе – «Биссоло Габриеле Фарм». В Беларуси итальянцы получили в пользование 2,75 тыс. гектаров, которые используются для производства моркови, капусты, лука, картофеля и яблок. Также компания занимается животноводством, выращиванием зерновых и кормовых культур.





Насколько успешно овощеводческое направление «Биссоло Габриеле Фарм», неизвестно. Но производство молока на итальянских фермах под Кобрином в прошлом году сократилось на 8,8% (до 2,7 тыс. тонн), а средний удой от коровы упал больше, чем на 700 граммов.



