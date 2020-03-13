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Как инвесторы белорусского сельхозпредприятия пытаются отбиться от кредиторов

В суд Вероны в рамках местного законодательства о банкротстве в марте этого года обратилась итальянская компания Bissolo Gabriele Trade – инвестор и трейдер продукции белорусского сельхозпредприятия «Биссоло Габриэле Фарм» из Кобринского района.

Как инвесторы белорусского сельхозпредприятия пытаются отбиться от кредиторов
фото носит иллюстративный характер
Как сообщает итальянское издание Fruitbook , владельцы Bissolo Gabriele Trade пытаются таким образом защититься от требований кредиторов, пишет Завтра твоей страны.

По информации итальянского СМИ, компания специализировалась на экспорте фруктов и овощей (персиков, нектаринов, радиччио, салата, яблок, черешен) в Центральную и Восточную Европу. Одним из важнейших рынков была Россия. Но с августа 2014 года из-за контрсанкций Москвы доступ на российский рынок для итальянского  продовольствия оказался закрыт.


В последние годы оборот Bissolo Gabriele Trade упал с 8,15 млн евро в 2016 году до 5,23 млн евро в 2018 году (на 36%). Операционная прибыль, которую она имела в 2016 году (140 тыс. евро), сменилась убытком в 1,23 млн евро в 2018 году. Он составил около 25% оборота компании.

Источником продовольствия для Bissolo Gabriele Trade являются несколько собственных сельскохозяйственных компаний, входящих в одноименную группу. Они находятся в Италии, Чехии, Тунисе, а в 2009 году итальянцы создали  бизнес на базе убыточного сельхозпредприятия «Быстрица» в  деревне Залесье в Кобринском районе – «Биссоло Габриеле Фарм». В Беларуси итальянцы получили в пользование 2,75 тыс. гектаров, которые используются для производства моркови, капусты, лука, картофеля и яблок. Также компания занимается животноводством, выращиванием зерновых и кормовых культур.

Насколько успешно овощеводческое направление «Биссоло Габриеле Фарм», неизвестно. Но производство молока на итальянских фермах под Кобрином в прошлом году сократилось на 8,8% (до 2,7 тыс. тонн),  а средний удой от коровы  упал больше, чем на 700 граммов.
Николай Витовт
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