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Украина начинает транспортировку нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды

В украинский порт вошел первый танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light для Беларуси

Украина начинает транспортировку нефти в Беларусь по трубопроводу Одесса-Броды
Фото: Танкер (facebook.com/ukrtransnafta)
"Укртранснафта" начала прием на морском нефтяном терминале "Южный" первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".


Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной ветки магистрального нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ "Южный" - ЛПДС "Броды" - ЛПДС "Мозырь".

"Обеспечение транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины", - отметили в АО "Укртранснафта".

При этом АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактных обязательств, добавили в пресс-службе.

Напомним, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Украина готова к транзиту нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) по нефтепроводу Одесса-Броды.
rbc.ua
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