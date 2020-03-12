Из-за коронавируса в Армении уберут старые деньги

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В Армении ускорят вывод из обращения старых банкнот. Избавление от денег объяснили мерами по сдерживанию распространения коронавируса, сообщает Reuters. Людям посоветовали по возможности не использовать наличные.





«Поскольку есть мнение, что старые банкноты также являются переносчиком вируса, Центральный банк принял решение ускорить процесс замены банкнот», — рассказал «Интерфакс» представитель банка. По официальным данным, в стране зафиксировано четыре случая заболевания COVID-19.





Меры по борьбе с распространением заболевания принимают и в Национальном банке Украины (НБУ). Среди прочего, там будут дезинфицировать платежные карты и банкноты, поступающие из коммерческих банков, уточняет агентство.





Вспышка пневмонии, вызванная неизвестным ранее коронавирусом, произошла в декабре 2019-го в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ )объявила пандемию заболевания. По данным ВОЗ, носителей коронавируса уже обнаружили в 113 странах. Скончались от коронавируса 4623 человека, вылечились — более 68 тысяч. В России вирус выявлен у 34 человек.



