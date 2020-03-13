Эти договоренности были и остаются в интересах Беларуси, львиная доля товарооборота которой выпадает на страны ЕАЭС. Мы хотели, чтобы было как в Европе (в ЕС), где запрещены количественные ограничения и другие равнозначные меры при экспорте и импорте. Для Беларуси договор должен стать точкой роста.





С какими изъятиями и ограничениями сейчас сталкивается белорусский бизнес, рассказал старший партнер Arzinger Law Offices, член белорусско-российского делового совета Сергей Машонский.





— На самом деле я, да и мои коллеги, несколько удивлены спокойствием и выдержкой белорусского бизнеса. В одном из последних разговоров так и признался: знаю, уверен, что у компании есть проблемы, но не представляю, как они решаются… Или проблем нет, мне просто не говорят, замалчивают? Все знают, что существуют подзаконные акты правительства России и федеральные законы, которые ставят национальные правовые конструкции выше договора о ЕАЭС. Это ограничение участия в процедурах закупок, ограничение импорта. Не стоит забывать и про риск проведения антидемпинговых расследований, — отмечает Машонский.





Юрист обращает внимание на то, что субъекты Российской Федерации стали отказываться от сотрудничества с белорусскими предприятиями уже на стадии переговоров. Что для участия в тендере на разработку проектно-сметной документации нужно предоставить обеспечение в форме денежных средств или банковской гарантии (получить ее именно в российском, не в белорусском банке). В некоторых случаях (если это крупная корпорация) нужна усиленная квалифицированная ЭЦП.





Оказывается иногда, что в ЕАЭС требуется дополнительная сертификация товаров (как например, в случае оптоволоконной продукции).





Те же разночтения документов международного права возникают при ограничении импорта.





— Задумывалось, что будем сообща защищать общий рынок (ЕАЭС, не России) от демпинга. Поэтому к договору о ЕАЭС составили Приложение № 8, где предусмотрели процедуру проведения расследования с целью установления таких фактов. Что получили на практике: компании, которые существуют на рынке ЕАЭС, используют Приложение как средство борьбы со своими конкурентами, умышленно инициируют расследования, в том числе — с помощью иностранных поставщиков. Войны внутри вместо защиты по периметру, — отмечает эксперт.

Для белоруса такое расследование — это перспектива потерять качественное сырье, производственную цепочку, логистическое плечо. Это фактор непредсказуемости. Опять же, разговор не про экономическую интеграцию, а про что-то другое, подчеркивает Машонский.





— Как юристы, мы оворим, что нормы есть, а отлаженного механизма реализации — нет.





— Вернемся к сравнению. Можем ли мы представить, что сегодня немецкий бюргер получит подобные «подарки» от своего северного скандинавского партнера? Скорее нет. Там, «в Европах», ограничения иногда могут вводиться. Но они не выступают средством произвольной дискриминации или замаскированным ограничением в торговле между государствами-членами. Ограничения могут вводиться только по соображениям общественной морали, общественного порядка, общественной безопасности, охраны здоровья и жизни людей и др.





Вместо «кто виноват», давайте про «что делать»





Не все обозначенные проблемы появились вчера. Большинство из них не раз обсуждались, причем в разных форматах. Многое выносилось на высший политический уровень. Пожалуй, и сейчас он наиболее действенен, — отмечает юрист.





Структурой, где аккумулируются все проблемные вопросы, стал белорусско-российский деловой совет, созданный по инициативе БелТПП. У Совета есть возможность не только обсуждать проблемные вопросы, но и выносить эти вопросы на уровень глав правительств двух стран.





Кстати, следующее заседание Совета планируется в апреле.





Сергей Машонский считает, что у Беларуси есть шанс скоординировать свои действия по созданию равных условий на рынке ЕАЭС. Среди аргументов в нашу пользу: Коллегию ЕЭК на ближайшие четыре года возглавил Михаил Мясникович, до осени у нас председательство в ЕАЭС.





Внутри страны скоординировать действия разных ведомство по созданию равных условий на рынке ЕАЭС может новый вице-премьер Юрий Назаров, ранее возглавлявший концерн «Беллесбумпром» и знающий о таких вопросах не понаслышке, отмечает юрист.





По пока в странах ЕАЭС барьеры только множатся. По данным Минэкономики, за три года количество препятствий на рынке ЕАЭС увеличилось на 14%.





— Считаю, что на этом этапе очень важно дать информацию и предложения посредством Совета или напрямую белорусским министерствам о системных и постоянных нарушениях в работе белорусских предприятий на рынке Евразийского сообщества. Тогда у ЕЭК появится фактура для вынесения вопроса на уровень Коллегии и далее главам государств. При таком подходе, верю, пазл может сложиться. Пора уже. Договору в мае исполнится 6 лет, — резюмирует Машонский.