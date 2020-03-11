Виктория Василевич в — Я поражаюсь, что при том, что сейчас нефть рухнула более чем вдвое, и никто в нашей власти не сказал: «Граждане наши, дорогие белорусы, у нас большой праздник», — заявила эксперт Аналитического центра «Стратегия» программе Примус.





По мнению аналитика, наши власти должны были быстро заключать договора, да пусть хоть с Саудовской Аравией:





— Бери нефть хоть в той же России, они дадут, потому что куда-то девать ее надо. Саудиты снижают стоимость нефти и обещают довести ее до 9 долларов за баррель, потому что им нужно задушить Россию, которая собирается своей нефтедобычей не дать ей развернуться.









Как считает Виктория Василевич, наше правительство должно поддерживать оптимизм и использовать все возможные ресурсы для того, чтобы отстраивать экономику нашей страны.





— И если на сегодняшний день нефть так подешевела, то наши два нефтеперерабатывающие предприятия должны были быть уже завалены нефтепродуктами и начать давать совершенные перспективы в бюджет. Ничего этого не происходит. Это значит, что господин Румас засел на МТЗ (глава правительства возглавляет наблюдательный совет предприятия – прим «С») и реализует трактора в Эфиопию. Вместо того, чтобы заниматься стратегическими вопросами управления государством. Вот это и есть кризис, — заключила эксперт.





Василевич также объяснила, почему глава правительства почти слово в слово повторил то, что Павел Данейко (управляющий директор группы компаний ИПМ – прим. «С») сказал в интервью несколькими днями раньше.





Напомним, на днях Сергей Румас признал, что эффективность государственного сектора ниже, чем на частных предприятиях. Одной из главных причин он назвал низкое качество управления предприятиями.





— Если Данейко сказал эту фразу, понимая свой бизнес-план, то для чего говорит Румас очередную истину? Он уже блистал эрудицией, когда говорил, что падает ВВП, производительность труда. Он говорит правильные вещи, но это не имеет никаких последствий, к сожалению, в то время, как у него в руках находятся огромные рычаги по переустройству ситуации.





Эксперт добавила, что, будучи главой правительства, Сергей Румас не может руководить коммерческим предприятием, потому что это по сути абсурд.



