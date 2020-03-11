+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Нефть рухнула, и никто из власти не сказал: «Дорогие белорусы, у нас большой праздник»

Аналитик жестко раскритиковала действия премьер-министра.

— Я поражаюсь, что при том, что сейчас нефть рухнула более чем вдвое, и никто в нашей власти не сказал: «Граждане наши, дорогие белорусы, у нас большой праздник», — заявила эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич в программе Примус.

По мнению аналитика, наши власти должны были быстро заключать договора, да пусть хоть с Саудовской Аравией:

— Бери нефть хоть в той же России, они дадут, потому что куда-то девать ее надо. Саудиты снижают стоимость нефти и обещают довести ее до 9 долларов за баррель, потому что им нужно задушить Россию, которая собирается своей нефтедобычей не дать ей развернуться.


Как считает Виктория Василевич, наше правительство должно поддерживать оптимизм и использовать все возможные ресурсы для того, чтобы отстраивать экономику нашей страны.

— И если на сегодняшний день нефть так подешевела, то наши два нефтеперерабатывающие предприятия должны были быть уже завалены нефтепродуктами и начать давать совершенные перспективы в бюджет. Ничего этого не происходит. Это значит, что господин Румас засел на МТЗ (глава правительства возглавляет наблюдательный совет предприятия – прим «С») и реализует трактора в Эфиопию. Вместо того, чтобы заниматься стратегическими вопросами управления государством. Вот это и есть кризис, — заключила эксперт.

Василевич также объяснила, почему глава правительства почти слово в слово повторил то, что Павел Данейко (управляющий директор группы компаний ИПМ – прим. «С») сказал в интервью несколькими днями раньше.

Напомним, на днях Сергей Румас признал, что эффективность государственного сектора ниже, чем на частных предприятиях. Одной из главных причин он назвал низкое качество управления предприятиями.

— Если Данейко сказал эту фразу, понимая свой бизнес-план, то для чего говорит Румас очередную истину? Он уже блистал эрудицией, когда говорил, что падает ВВП, производительность труда. Он говорит правильные вещи, но это не имеет никаких последствий, к сожалению, в то время, как у него в руках находятся огромные рычаги по переустройству ситуации.

Эксперт добавила, что, будучи главой правительства, Сергей Румас не может руководить коммерческим предприятием, потому что это по сути абсурд.
gazetaby.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Светлая будучыня
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru