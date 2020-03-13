Где будет очаг вероятного финансового кризиса – прогноз эксперта

Так считает Дэвид Линч, экономический обозреватель газеты Washington Post.





По мнению Линча, будущее восьмой крупнейшей экономики мира (Италии, согласно рейтингу ООН — прим. ред.) будет зависеть от выносливости банковской системы, которая долгое время считалась одной из самых слабых в Европе. И последняя с нагрузкой не справится:





"Италия парализована коронавирусом. В этой стране уже практически прекратилась коммерческая деятельность: там на пустых улицах сплошь закрытые магазины. То есть совсем скоро и бизнес, и частные лица, оставшись без денег, могут перестать обслуживать собственные кредиты. Это первый "звоночек".











