12 марта белорусский рубль снова начал снижаться: доллар подорожал до 2,3473 рубля (+ 1,43%, или 0,0332 рубля), а евро — до 2,6471 рубля (+0,98%, или 0,0257 рубля). Российский рубль снизился до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей (-2,18%, или 0,0707 рубля). Банки еще утром, сразу после первых результатов торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, стали повышать курсы евро и доллара.





Что происходит на валютном рынке и как реагировать на колебания валют?

Комментирует Станислав Богданкевич.





- Мы очень зависимы от состояния экономики России. Цены на нефть упали до менее 40 долларов за баррель – все сказывается на валютном курсе российского рубля. Из-за привязки к российской экономики пошли скачки и у нас.





Кроме того, курсы валют – отражение состояния экономики. Торговый баланс по внешней торговле находится в активном состоянии, но составляет только 80% к уровню прошлого года (в предыдущие годы всегда было больше 100%).





Пока ничего чрезвычайного не происходит, потому что за прошлый год золотовалютные резервы увеличились более чем на 2 миллиарда долларов. По идее, правительство может потратить до 2 миллиардов долларов на поддержание стабильного валютного курса. Поэтому пока чрезвычайщины особой и нет.





- На какое время хватит двух миллиардов долларов?





- В 2020 году золотовалютные резервы уже сократились на полмиллиарда, но сокращение произошло из-за погашения внешних долгов, а не в связи с поддержанием валютного курса. Сложно оценивать ситуацию здесь и сейчас: надо ждать стабилизации мировой экономики. Столько факторов влияет на валютный курс, что я бы поостерегся с глобальными оценками. Могу только подчеркнуть, что золотовалютные резервы позволяют не допустить обвального курса.





- Скачки курсов валют – явление кратковременное либо уже тенденция?





- Тенденция как таковая. Но в конце концов совпало множество факторов: и коронавирус, и падение цен на нефть, вызванное непонятно кем. Одни говорят, Саудовская Аравия с Соединенными Штатами решили обвалить цены на нефть, другие винят в том Путина, который решил сохранить свой рынок сбыта нефти. Надо подождать, не думаю, что сегодня можно дать серьезную оценку ситуации, по крайней мере, я не берусь давать такую оценку.





Сегодня у правительства и Национального банка Беларуси есть возможность не допустить обвального падения валютного курса в течение ближайшего полугода.





- Что посоветуете народу делать в такой ситуации?





- Людям раньше надо было принимать решения – сегодня это уже свершившийся факт. Покупать доллары сегодня не выгодно, но доллары сегодня выгодны – тогда цены не будут такими галопирующими, как в белорусских рублях. Но в ближайшей перспективе, я полагаю, народу можно не паниковать: ни по болезням, ни по валюте. Я думаю, помрем так помрем – все мы смертные. А мне, восьмидесятилетнему, вообще бояться нечего. Главное, появились сообщения, что в Китае 103-летний больной коронавирусом выздоровел. Не все потеряно.



