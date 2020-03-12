Падение белорусского рубля связано не только и не столько с внешними факторами, сколько с системными недостатками белорусской экономической модели, передает «Белсат»





«У нас девальвация еще не закончилась, и она будет вечной, пока эта модель экономики существует», – высказался экономист Леонид Злотников.





Прогноз гостя программы не оставляет места для оптимизма: он не видит каких-либо факторов, которые бы способствовали улучшению качества жизни граждан Беларуси.