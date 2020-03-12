Указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси подписал президент Александр Лукашенко. По неофициальной пока информации, которую сообщил Telegram-канал администрации президента «Пул Первого», владельцы электрокаров будут освобождены от уплаты налога при ввозе авто из-за границы и от уплаты дорожного сбора, а плата за парковку электромобилей в оборудованных местах не будет взиматься до 2026 года, пишет "Комсомольская правда"





Кроме того, документ освобождает от НДС зарядные станции, а земельные участки для строительства зарядных комплексов будут выделять в аренду бесплатно.





Напомним, недавно президент рассказал, что лично демонстрировал возможности электромобиля. Лукашенко давал поручение ученым по созданию отечественного электромобиля:



