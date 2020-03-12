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Лукашенко отменил дорожный сбор для электромобилей и подписал указ о других льготах

Владельцы электрокаров будут освобождены от уплаты налога при ввозе авто из-за границы.

Указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси подписал президент Александр Лукашенко. По неофициальной пока информации, которую сообщил Telegram-канал администрации президента «Пул Первого», владельцы электрокаров будут освобождены от уплаты налога при ввозе авто из-за границы и от уплаты дорожного сбора, а плата за парковку электромобилей в оборудованных местах не будет взиматься до 2026 года, пишет "Комсомольская правда".

Кроме того, документ освобождает от НДС зарядные станции, а земельные участки для строительства зарядных комплексов будут выделять в аренду бесплатно.

Напомним, недавно президент рассказал, что лично демонстрировал возможности электромобиля. Лукашенко давал поручение ученым по созданию отечественного электромобиля:

- Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться.
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