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Нефтяная волна по 25 долларов: Саудовская Аравия вытесняет Россию из Европы – Bloomberg

Саудовские скидки настолько велики, что Arab Light "вытеснит" Urals и другие марки сырой нефти "из рациона региональных переработчиков".

Саудовская Аравия отправила целую волну сырой нефти в Европу, обещая снабжать региональные нефтеперерабатывающие заводы в три раза больше, чем они обычно получают из королевства. До этого Европа традиционно покупала российскую нефть, пишет агентство Bloomberg.

Саудовские поставки в сочетании с беспрецедентными скидками превращают европейский нефтяной рынок в самый ожесточенный угол битвы за цены на нефть между Эр-Риядом и Москвой. Саудовская Аравия предлагает свою флагманскую нефть марки Arab Light в Роттердаме по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом в сравнении с ценой российской нефти марки Urals.

Европейские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA, получили сырую нефть государственной компании Saudi Aramco, значительно превышающую их стандартные уровни, сказали источники. Диапазон дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании.

Саудовские скидки настолько велики, что Arab Light "вытеснит" Urals и другие марки сырой нефти "из рациона региональных переработчиков", если их относительная цена также не упадет, отмечает агентство.

В среду Aramco подтвердила увеличение объемов.

После резкого падения цен на нефть в понедельник, 9 марта, США отказались распродавать часть собственных нефтяных резервов. Вскоре рекордное удешевление сменилось ростом и к 11 марта цены отыграли половину своего падения. 
Источник: ZN.UA
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