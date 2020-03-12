ОПЕК отменила заседание техкомитета в марте
Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC) в режиме вебинара, назначенное ранее на 18 марта, отменено.
Об этом сказал ТАСС источник в одной из делегаций.
Ранее Саудовская Аравия отказалась принимать в нем участие.
Как сообщалось ранее, ОПЕК в среду вечером разослала приглашения для участников техкомитета. Заседание должно было пройти в режиме видеосвязи из-за рекомендаций властей Австрии ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса.
После неудачных переговоров стран ОПЕК+ 6 марта, когда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сокращения добычи после марта, в ОПЕК сомневались в необходимости проведения техвстреч в марте.
Однако позже Россия и Казахстан заявили о необходимости проведения технических консультаций, поскольку хартия сотрудничества ОПЕК+ продолжает работать.
15:20 12/03/2020
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