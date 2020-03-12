+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко простимулирует белорусов покупать электромобили

Стали известны основные положения указа о стимулировании использования электромобилей в Беларуси


Лукашенко внесен на рассмотрение указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси.

Как сообщает телеграм-канал Пул первого, в нем нсколько основных пунктов: 

освободить от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;

ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;

освободить от НДС зарядные станции;

земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;

плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 г.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Размышления о помиловании
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru