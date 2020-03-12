Лукашенко простимулирует белорусов покупать электромобили

Лукашенко внесен на рассмотрение указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси.

освободить от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;





ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;





освободить от НДС зарядные станции;





земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;





плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 г.