Лукашенко простимулирует белорусов покупать электромобили
Стали известны основные положения указа о стимулировании использования электромобилей в Беларуси
Лукашенко внесен на рассмотрение указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси.
Как сообщает телеграм-канал Пул первого, в нем нсколько основных пунктов:
освободить от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;
ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;
освободить от НДС зарядные станции;
земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;
плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 г.
"Белорусский партизан"
14:04 12/03/2020
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