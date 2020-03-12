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В "Белнефтехиме" прокомментировали поставки нефти из Баку

Начало поставок нефти в Беларусь из Азербайджана по участку южной ветки нефтепровода «Дружба» не повлияет на транзит российской нефти в Европу, заверил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Нефть будет принята, нефтепровод Броды-Мозырь практически готов к приёму. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит», — цитирует его РИА Новости.

В конце февраля «Белнефтехим» заключил контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объёмом 160 тыс. тонн.

Премьер Беларуси Сергей Румас заявил о готовности Минска обсуждать долгосрочный контракт с Баку на поставку нефти.

6 марта первые 90 тыс. тонн азербайджанской нефти были отправлены из турецкого порта Джейхан в Беларусь.
Источник: rt.com
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