В "Белнефтехиме" прокомментировали поставки нефти из Баку
Начало поставок нефти в Беларусь из Азербайджана по участку южной ветки нефтепровода «Дружба» не повлияет на транзит российской нефти в Европу, заверил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.
«Нефть будет принята, нефтепровод Броды-Мозырь практически готов к приёму. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит», — цитирует его РИА Новости.
В конце февраля «Белнефтехим» заключил контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объёмом 160 тыс. тонн.
Премьер Беларуси Сергей Румас заявил о готовности Минска обсуждать долгосрочный контракт с Баку на поставку нефти.
6 марта первые 90 тыс. тонн азербайджанской нефти были отправлены из турецкого порта Джейхан в Беларусь.
Источник: rt.com
11:44 12/03/2020
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