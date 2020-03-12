В "Белнефтехиме" прокомментировали поставки нефти из Баку

«Нефть будет принята, нефтепровод Броды-Мозырь практически готов к приёму. Мероприятия, которые проводятся по подготовке к поставкам азербайджанской нефти, организованы таким образом, чтобы не повлиять на транзит», — цитирует его РИА Новости.





В конце февраля «Белнефтехим» заключил контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объёмом 160 тыс. тонн.





Премьер Беларуси Сергей Румас заявил о готовности Минска обсуждать долгосрочный контракт с Баку на поставку нефти.





6 марта первые 90 тыс. тонн азербайджанской нефти были отправлены из турецкого порта Джейхан в Беларусь.